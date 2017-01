Se queja David Price de racismo

Boston, Massachusetts

La primera temporada de David Price con Boston fue decepcionante en varios niveles.

El serpentinero no rindió conforme a los 217 millones de dólares que los Medias Rojas invirtieron en él, pero la situación más grave es la que Price ha vivido fuera del diamante, con reclamos racistas que han venido de sus propios aficionados.

En entrevista para el Boston Globe, el lanzador reveló que, a mitad de la temporada, fans de los patirrojos comenzaron ofender a su persona y raza mientras hacía su calentamiento en el bullpen del Fenway Park, algo que el ex de Tampa siempre tomó como un reto.

“La cosa es muy ruda. Pero si no te gusta, lanza mejor. Eso es todo. Mike Brenly, el catcher del bullpen, me defendió en varias ocasiones, al igual que los guardias del estadio.

“Mi madre es blanca y mi padre es negro. Escucho eso desde que estaba en la escuela. No hay nada que me puedas decir que no lo haya escuchado antes. Su ignorancia no va afectar lo que estoy tratando de hacer. Pero me siento triste de que se siga dando haya afuera”, dijo el zurdo.

El contrato del serpentinero lo liga a Boston por 6 años más, algo que, a pesar de estos hechos racistas, pretende continuar