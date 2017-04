Punto de contacto extraterrestre: Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La comunidad OVNI Latinoamericana ha entendido que sólo trabajando en conjunto se puede llegar en un menor tiempo a conclusiones sobre algún incidente registrado en alguna localidad y que uniendo esfuerzos se puede esclarecer todo lo que implica los avistamientos, aterrizajes, casos de contactados, así como a algún ataque a los animales de corral por parte de entidades no humanas.

En varias ciudades de América se registra una intensa oleada Ovni donde tenemos casos muy puntuales, uno de ellos es la ciudad de Lima en Perú donde hace unos días fueron observados diversos objetos con forma esférica muy luminosos que llamó la atención de diversas personas que no daban cabida a lo que estaban observando e inmediatamente a través de las redes sociales se comenzó a informar de lo que se estaba observando en el cielo. Así mismo, tenemos la localidad de Ituzaingó muy cerca de Buenos Aires, Argentina donde el caza ovni s como Adrián Nicala han logrado grabar la presencia de misterioso objetos con formación triangular que no provocan ningún ruido se desplazan a baja altitud y son objetos que incluso ha logrado captar en la modalidad de visión nocturna, es decir, son objetos que a simple vista no se ven, sino solo a través de estos dispositivos de alta tecnología.

En Santiago de Chile algunos estudiosos e investigadores han logrado detectar la presencia de objetos que sobrevuelan la gran ciudad e incluso sobre Bases Militares han sido avistados, esto es tremendo ya que imaginemos que donde menos pensaríamos que se pasearían estos misteriosos objetos, pues hasta ahí han llegado e incluso los militares han logrado captarlos con sus teléfonos celulares y que ha sido investigado por el Comité que investiga el tema de los Ovni s dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Chile.

Ovni s en volcanes Latinoamericanos

En diversas comunidades cercanas a los volcanes activos en Guatemala son testigos todos los días de la presencia de objetos voladores de color blanco que presentan forma esférica y alcanzan velocidades no registradas por nuestras aeronaves, es lo que nos han informado los investigadores.

Son objetos que aparentemente salen o entrar a los volcanes de una manera impune y sin que nadie de las autoridades gubernamentales trate de darles una respuesta ya que para ellos el tema Ovni no existe, como nos han informado los investigadores del programa de televisión Conexión OVNI que se transmite en uno de los principales canales de este país y que le han dado seguimiento puntual a estos avistamientos.

Algo muy parecido se ha registrado en Ecuador en las inmediaciones del volcán Tungurahua que desde el 1995 se han documentado en video a diversos objetos voladores con forma de cubo, rombo, esférico y así como otros modelos muy extraños con diversas luces que giran alrededor de la zona central de estos misteriosos Ovni s, los investigadores han afirmado que quizá pueda tratarse de una base extraterrestre s al igual que ha sucedido con el volcán Popocatépetl ante los numerosos avistamientos de Objetos anómalos en sus cercanías que la mayoría de ellos se han captado con cámaras de video y fotografía dejando muy clara esa gran actividad, ahora por ningún motivo podemos dejar fuera los interesantes avistamientos de Ovni s sobre el gran volcán Mistí símbolo de la ciudad de Arequipa al sur del Perú, donde sus habitantes están acostumbrados a observar a estos objetos voladores a cualquier hora del día y que ya para ellos es algo normal.

Ante este panorama claramente en diversas ciudades Latinoamericanas se vive una intensa oleada Ovni que ha dejado sorprendidos a los militares, a los científicos así como a la clase política, pero sobre todo las reacciones más fuertes se desarrollan entre la sociedad.

Glosario

OVNI : Objetos volador no identificado, es decir, un objeto que el testigo no puede identificar a partir de su bagaje cultural.

Base Extraterrestre : Se dice de una zona donde son constantes los avistamientos de Ovni s, así como de humanoides y que se cree sean de otro mundo.