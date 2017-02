Llaman a extremar cuidados con hijos. Sacude crimen a reynosenses

Cuando se trata de la seguridad de los hijos , se deben extremar las precauciones, aseguró la jefa regional de Educación, Dinora Cadena Salinas.

Esto, luego de que en esta ciudad se registrara el asesinato de una estudiante de secundaria.

“Invitamos a los padres de familia para que no dejen solos a sus hijos , que los lleven a la escuela, estar más al pendiente de ellos”.

Es importante, dijo, que alguna persona adulta acompañe a los niños, niñas y jóvenes para evitar cualquier incidente negativo que pueda presentarse.

“Sabemos que muchos padres trabajan, pero debemos organizarnos para que algún familia r los acompañe, algún amigo o vecino de confianza”.

Manifestó que no es recomendable que los padres de familia dejen al cuidado de sus hijos mayores, a los más pequeños porque esto también representa un riesgo.

“Más que nada por seguridad porque viendo la situación en la que vivimos actualmente, debemos tomar más precauciones, acompañarlos y definitivamente, no dejarlos solos”.

Dijo que al llegar los alumnos a los planteles educativos, no se les permite salir y es responsabilidad de maestros y directivos la seguridad de los pequeños.

“Hay indicaciones de cerrar portones y las puertas de acceso traseras de las escuelas y está la recomendación de que no se permita la entrada a personas ajenas a los planteles educativos”.

Expresó que en algunos planteles se acostumbra realizar el llamado “rol”, es decir, que un padre de familia lleva a los alumnos un día, hasta cubrir la semana.

“Esto es un acuerdo que tienen los padres, uno los lleva y los recoge a la salida y otro día, le toca a otro padre de familia . Lo ideal, es que no se vayan solos a la escuela por su seguridad”.

Ven ‘focos rojos’ en desintegración

Por Nubia Rivera

Autoridades del DIF recomiendan a los padres de familia no dejar solos a sus hijos , sobre todo ante lo que está pasando en la ciudad.

Ante el caso de la menor que fue mortalmente atacada en la colonia Vamos Tamaulipas, Oralia Cantú Cantú, directora del DIF Municipal, comentó que es importante que los vecinos denuncien cualquier situación en sus colonias.

“La recomendación a los padres de familia es que ahorita la ciudad no se encuentra en un estado muy seguro, entonces no dejen a sus hijos desatendidos, no los dejen solos, acompáñelos, si ven que hay algún caso de preocupación que nos avisen al DIF y también hay otras dependencias que los pueden ayudar”, dijo.

Las autoridades reconocen que la desintegración de la familia es un problema que se debe abatir y reconstruir el tejido social. “La verdad sí es muy grave porque estamos para integrar a las familia s, yo creo que es un foco rojo para la ciudadanía toda la desintegración que existe y es lamentable que sucedan casos así, nadie esta exento a este tipo de casos, pero lo que queremos es que cada vez sean menos y llegar a tiempo”, expresó.