Zuckerberg reconoce que tomará 'unos años' corregir problemas de FB

"Ojalá pudiera resolver todos estos problemas en tres meses o seis meses, pero creo que la realidad es que resolver algunas de estos asuntos tomará un periodo de tiempo más largo", dijo en una entrevista en podcast en el sitio de noticias Vox.

La compañía comenzó a invertir más en seguridad hace al menos un año, dijo Zuckerberg, "así que si este va a ser un proceso de tres años, entonces creo que ya llevamos un año. Afortunadamente, para fines de este año, realmente comenzaremos a solucionar algunos de estos problemas".



Zuckerberg está tratando de sacar a Facebook de una de sus peores crisis públicas, después de las revelaciones de que Cambridge Analytica, una firma de consultoría política que trabajó en la campaña electoral del Presidente Donald Trump, obtuvo los datos privados de unos 50 millones de usuarios de la red social.



Las acciones de Facebook han caído un 14 por ciento desde que surgió la noticia y Zuckerberg fue llamado a testificar ante el Congreso en las próximas semanas.



Los políticos en el Reino Unido y la Unión Europea también han pedido a Zuckerberg que explique cómo Facebook protege la privacidad de sus 2 mil millones de usuarios mensuales, y el fiscal general de Missouri anunció hoy que lanzará una amplia investigación sobre la empresa.



En la entrevista, Zuckerberg defendió el modelo de negocios basado en publicidad de Facebook, diciendo que no era incompatible con el servicio a las personas. Sostiene que crear un servicio que conecte a personas en todo el mundo tiene que estar disponible para todos, y no todas las personas podrían pagar el servicio.



"No creo en absoluto que eso signifique que no nos importa la gente", dijo Zuckerberg. "Creo que es lo contrario". Antes de las revelaciones de Cambridge Analytica, Facebook ya estaba bajo escrutinio, junto con otras compañías de redes sociales, por no tomar medidas enérgicas contra la intervención rusa en las elecciones presidenciales del 2016.



Zuckerberg dijo que trabajar en la intervención extranjera será un "gran foco para nosotros en el futuro". Facebook tiene a unas 14 mil personas trabajando en seguridad y operaciones comunitarias, señaló.



Este año será un "gran año para nosotros por las elecciones en todo el mundo", dijo, entre ellas las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en India, Brasil, México y en otros países.



En la entrevista, Zuckerberg también respondió a las críticas del máximo ejecutivo de Apple Inc, Tim Cook, sobre el modelo de negocios de la compañía.



Zuckerberg describió la evaluación de Cook de que Apple tiene un modelo más sólido porque vende productos a los usuarios, en lugar de venderles usuarios a los anunciantes, como "extremadamente simplista y para nada alineada con la verdad".