Zidane contento con trabajo de pretemporada en el Madrid

Houston, Estados Unidos.

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, ofreció su primera conferencia de prensa de la pretemporada, previa al partido que el equipo va a disputar en NRG Stadium de Houston, ante el Bayern Múnich y dijo sentirse muy contento con el trabajo realizado por todos.



Antes de responder a las preguntas de los periodistas, Zidane quiso dar las gracias por el cariño y apoyo que había recibido tras el fallecimiento de su hermano.



"Quería dar las gracias a todos por los mensajes de apoyo que he recibido estos días por mi hermano y sobre todo a gente que está alrededor mío y era importante" comenzó Zidane la conferencia de prensa.



De inmediato comenzó a hacer balance de los 10 primeros días de la pretemporada, que han cubierto en Montreal y se mostró muy contento.



"Estoy feliz porque hemos trabajado muy bien y hemos venido para eso, les doy la enhorabuena a mis jugadores y ahora contento por empezar los partidos que es lo que queremos".



Pero eso no evitó que la siguiente pregunta estuviese dedicada a la posibilidad de la llegada del jugador francés Paul Pogba al Real Madrid.



"¿Pogba? Sabemos lo que queremos; estamos en ello", valoró Zidane. "Hasta el 31 podemos hacer cambios, salidas y también que puedan venir".



"Tenemos un plan con el club y veremos lo que pasa. Pero hoy estamos concentrados en el partido de mañana. Lo que pase después ya se verá. Sabéis muchas cosas, pero veremos. Pueden pasar muchas cosas", reiteró el técnico francés, que no quiso especificar nada cuando se le insistió si era Pogba una prioridad. "Parezco tonto porque siempre contesto lo mismo, lo importante es que con el club sabemos lo que queremos hacer y estamos en ello".



Tampoco fue muy explicito en cuanto a los jugadores que podrían dejar la plantilla antes que diese comienzo la nueva temporada como es el caso del colombiano James Rodríguez y el gales Gareth Bale.



Aunque si admitió que no era la mejor parte a desarrollar cuando se tenía que afrontar el asunto.



"Es difícil, pero es la realidad, tengo ese papel como entrenador, hable con todos porque me gusta ser claro. Cada uno sabe su papel", respondió Zidane.



En ese sentido, a la pregunta de cual era la situación de James Rodríguez y su posible llegada al Atlético de Madrid, Zidane se limitó a recordar que era jugador del Real Madrid.



"Es jugador del Madrid y veremos que va a pasar, de momento está en vacaciones. No puedo decir más". sentenció Zidane.



En cuanto a la importancia que tendrá el partido para los aficionados locales de Houston que nunca han visto al Real Madrid, Zidane insistió que era el primero de la pretemporada, pero también eran conscientes que debían dar un buen espectáculo futbolístico.



"Lo vamos a intentar. Lo que queremos es que la gente esté orgullosa de ver a los jugadores. Mañana queremos hacer un buen partido para toda la gente que nos apoya aquí en Houston. Nosotros estamos contentos de estar aquí con ellos. Para el espectáculo vamos a ver. Ojalá", concluyó Zidane, que no quiso adelantar con 11 titular va a salir al cuidado césped del NRG Stadium