YosStop revela que está perdiendo visión

"Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista", se lee junto a una imagen de los ojos de Yos.

Según ella, se ha dado cuenta que no puede enfocar bien a menos de dos metros de distancia, algo que la tiene bastante asustada.

"¿Será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel ´me abrió los ojos´ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien", agregó.