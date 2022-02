Yo no me voy a rendir´, afirma Santiago Solari

Las Águilas perdieron 1-3 ante Pachuca, en el duelo de la Jornada 6 del Clausura 2022 y eso los tiene en la posición 16 del campeonato con apenas 4 puntos.

El estratega sudamericano reconoce que la afición está en su derecho de estar molesta, pero sabe que está en sus manos y en las de sus dirigidos el recomponer el camino.

"No hemos competido cómo debíamos hacerlo en el partido, sobre todo después del primer gol de Pachuca. Los responsables de volver a la senda de competir y luego ganar somos nosotros, yo en la parte técnica y los jugadores en su función de futbolistas".

Y sentencia: "El deporte se trata de superar la adversidad, no rendirse y pelear hasta el final y yo no me voy a rendir", finalizó el entrenador azulcrema.

BRUNO, 200 PARTIDOS COMO ÁGUILA

Este domingo en la cancha del Estadio Azteca, Bruno Valdez cumple 200 partidos con las Águilas del América.

Previo al partido ante el Pachuca de la Jornada 6 del Clausura 2022, el defensor paraguayo, acompañado de su familia y del presidente del club, Santiago Baños, recibió un reconocimiento.

Un jersey del cuadro azulcrema con su nombre y el número 200, lo recibieron la tarde del domingo en el Coloso de Santa Úrsula.