´Yo no empecé el problema; fue ella´

Un hombre que fue detenido por molestar a la familia argumentaba que él no empezó el problema sino la esposa que amaneció de malas.

El arresto se reportó alrededor de las 12:00 horas por los uniformados estatales en la calle Noche Buena de la colonia Esperanza tras una llamada de auxilio ingresado al número de emergencia 911, informando que un hombre se encontraba agresivo con la familia y se escuchaba una fuerte discusión.

Al llegar al domicilio del problema familiar se entrevistaron con una mujer quien dijo ser la persona afectada porque su marido andaba muy agresivo, por lo que solicitaba se le retirara del domicilio o se le detuviera, ya que no lo aguantaba en la casa por su agresividad, los uniformados procedieron con el arresto correspondiente del presunto agresivo.

El hombre agresivo fue identificado como César Próspero Urbina González, de 58 años de edad, residente del sector, quien expresaba que el problema no lo había iniciado él si no todo lo contrario su esposa pero aceptaba que discutió e intentó agredirla pero no le pegó en ningún momento sólo empujó.