´Yo por Elvia´ en contra de la violencia de género

Preocupados por la violencia de género contra las adolescentes y la falta de denuncia que hay en el país, un grupo de estudiantes de Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Puebla e Hidalgo, crearon "Yo por Elvia", que es una página de Internet y redes sociales para apoyar a las víctimas de este problema.

De acuerdo a cifras en México 1 de cada cuatro mujeres que han asistido a la escuela han sufrido violencia, mientras que los Estados con mayor prevalencia en violencia escolar son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca.

Además 74 por ciento de la violencia ocurre en las instalaciones de la escuela; el 15 por ciento en lugares cercanos a ella como calles o parques; el 30 por ciento de las agresiones ocurridas en el 2016 fueron de tipo sexual, siguiendo las del tipo psicoemocionales con un 34 por ciento y las físicas con un 28 por ciento.

A través de un programa Talentum-Universidad fueron seleccionados los cinco jóvenes como parte de la cuarta generación de la convocatoria del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) para generar un proyecto de impacto para las mujeres entre 12 y 17 años de edad, de ahí nació la página que ahora ha sido lanzada como una plataforma nacional.

Elvia significa Educación Libre de Violencia para las Adolescentes, proyecto que además será presentado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel el 18 de octubre.

Lo que se busca es informar, otorgar infografías y consejos para prevenir y afrontar la violencia de género en las escuelas, tener un espacio virtual para que las chicas que han sufrido violencia compartan sus experiencias, motivar la denuncia y sensibilizar.

-

DISTRIBUIDOS EN CINCO ESTADOS DEL PAÍS

Los jóvenes son: Leonardo Fabián Martínez Salazar de Reynosa, Tamaulipas, José Francisco Garza Cantú de Monterrey, Nuevo León, Nallely Guillen de Aguascalientes, Aguascalientes, Tamara Aguilar de Puebla, Puebla y Mariana Peralta Zamora de Pachuca, Hidalgo, todos de diferentes escuelas.

"Queremos promover y hacer más común la cultura de la denuncia y evitar que las chavas que sufren este tipo de violencia se queden calladas, tenemos los contactos de las instituciones estatales de la mujer, organizaciones civiles, estamos por empezar a trabajar con una psicóloga en Guadalajara para tener un punto de referencia en ese estado", dijo en entrevista el joven Reynosense, Leonardo Fabián Martínez Salazar.

-

YA TRABAJAN CON ESTADOS

Actualmente se trabaja en forma cercana con el Instituto de la Mujer de Nuevo León, además tienen ya contacto con el Instituto de la Mujer en Tamaulipas y la idea es seguir insistiendo con otros gobiernos estatales para que se sumen a trabajar en este tema.

"La idea es generar la denuncia por violencia de género en las secundarias o preparatorias, nosotros brindamos consejos prácticos a través de la página para que ellas puedan identificar cuando sean violentadas y que hacer, además de a quién acudir, no somos un medio de denuncia, sino un intermediario, ofrecemos información para que puedan asesorarse y acudir a las instituciones", recalcó.

-

EL SOS:QUE ESCUCHEN A LA MUJER

El joven lanzó un mensaje a los Gobiernos para que escuchen a las mujeres, para que ellas se sientan respaldadas para denunciar y a las féminas que no se callen y que generen un cambio.

"Que escuchen a las mujeres porque muchas veces ellas se quedan calladas porque tienen miedo de que no les crean, las atacan con frases cómo: "tú te lo buscaste", "tú estás vistiéndote así", las culpan de algo que ellas no tienen que ver, cómo jóvenes nosotros ya no somos el futuro, somos el presente y debemos generar cambios", dijo.