Ya se vio en Qatar

Se acaba de colgar la medalla de bronce en Tokio 2020, pero Carlos Rodríguez aún no ha cumplido todos sueños y el próximo es jugar el Mundial de Qatar 2022.

Ha iniciado la Eliminatoria y el mediocampista de los Rayados no oculta su ilusión por clasificar a la Copa del Mundo y ser convocado, aunque es consciente que deberá recuperar y mantener un alto nivel.

— ¿Ya te cayó el veinte de la magnitud de ser medallista olímpico?

"Desde que llegué acá y se ve, entiendes la magnitud de lo que significa esta medalla. Estoy feliz de haberla conseguido y de poder estar con ella toda mi vida".

— ¿Qué se siente recibir la medalla?

"Queríamos la de oro, pero ganar cualquier medalla en esa competición es algo muy grande y sentirla, tenerla en tus manos, eso es algo inexplicable que se quedará para siempre en mis recuerdos".

— Regresas a Rayados y hay más competencia interna...

"Tenemos un gran plantel, un gran grupo y eso aumenta la competencia de nosotros, aumenta nuestro nivel y es muy bueno ser y estar en un grupo así para luego demostrarlo dentro de la cancha".

— ¿Qué opinas de quienes dicen que Charly se quedó en Qatar tras el Mundial de Clubes 2019?

"A veces puedes tener un partido malísimo, pero al final das una asistencia y parece que borra todo lo mal que hiciste. Hay juegos que puedes hacer bien o no perder ningún balón y tal vez pasan desapercibidos esos juegos.

"Soy alguien que siempre me gusta dar todo de mí, comentarios buenos, malos siempre va a haber, hagas lo que hagas y es algo con lo que tienes que aprender a vivir así, a no tomarle tanta importancia, sólo si es un comentario bueno, un consejo de alguien que realmente sabe".

— Pero, ¿tú sientes que bajaste el nivel?

"Tal vez no tuve las asistencias o la intervención en jugadas que tuve en ese tiempo (2019), pero en el futbol hay rachas en todo momento, y eso lo tomé para crecer y saber lo que puedo dar, lo que tengo hacer bien, lo que tengo que hacer para aumentar mi nivel".

— ¿Te afectaron las críticas?

"Ni cuando haces las cosas bien eres el mejor ni cuando lo haces al eres el peor, sabes que mientras tu estés tranquilo y satisfecho al final mientras tú des todo de ti, y hagas todo con la intención de hacer todo bien, al final no te puedes reprochar nada tu contigo mismo porque quieres hacer las cosas bien. No siempre van a salir las cosas como tú quieres".

— Se acerca Qatar 2022, ¿te ves en el Mundial?

"Sí, obvio que tengo la ilusión de poder cumplir el sueño máximo de todo futbolista que es ir a un Mundial y daré todo de mi para estar en las convocatorias y tener participación para ser tomado en cuenta y obviamente ganar el pase al Mundial"

QUIERE SU REVANCHA EN LALIGA

Carlos Rodríguez ya tuvo una experiencia en España antes de debutar en la Liga MX, pero ya consolidado en el máximo circuito y con etiqueta de seleccionado nacional desea volver a Europa.

Aunque la sola idea no lo distrae de lo que debe hacer en Rayados, Charly tener una nueva oportunidad en el Viejo Continente, luego de lo vivido en el Toledo de España.

¿Sigue intacto el sueño de volver a Europa?

"Sí, es un sueño que uno como jugador quiere cumplir, que en lo personal quiero estar allá, pero como tú dices, tampoco lo traigo siempre en la cabeza porque después no es algo bueno que traigas mucho eso en la cabeza, andar pensando en eso sino enfocarte en lo que te toca acá, hacerlo de la mejor manera y poderte ganar esa oportunidad de irte".

¿A cuál Liga te gustaría ir?

"Siempre lo he dicho que LaLiga española me gusta mucho, que estuve allá un tiempo (Segunda B) fue una experiencia muy bonita que siempre lo he dicho que quiero volver a repetir en un nivel mayor así que espero pronto poder conseguir esa meta y estar en Europa".