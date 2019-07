Ya pagó el Veracruz a la FMF

Cd. de México.

Fidel Kuri Grajales, dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, ya hizo el depósito a la Federación Mexicana de Futbol del adeudo que tenía con las 15 personas que le ganaron una querella en la Comisión de Controversias de la FMF, informó a CANCHA una fuente enterada del caso.



El propietario del club jarocho tenía que saldar ayer al inicio del Apertura 2019 las deudas por las querellas que perdió por sueldos caídos y por un premio por la permanencia del equipo en Primera División si quería que sus escualos participen en el Apertura 2019.



Sin embargo, dicho dinero se verá reflejado en la cuenta de ex jugadores del equipo y del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Vázquez hasta el lunes o martes próximo.



"Se iba a reflejar en las cuentas a inicios de semana y que no lo habían hecho hasta el día de ayer porque el Reglamento dice que si al inicio del torneo no pagan y como ellos arrancan el fin de semana que viene", explicó una fuente enterada del caso.



"Tenían derecho a pagar la semana que entra, pero lo que dijeron es que el dinero ya está y ahora esperar que llegue a las cuentas de los involucrados".



Memo Vázquez y su cuerpo técnico, además de los jugadores Osmar Mares, Wilder Cartagena, Adrián Luna, Richard Ruiz, Guido Milán, José Rivas, Carlos Esquivel, Édgar Andrade y Manuel Viniegra son las personas que aguardan recibir su pago por salarios caídos además del bono prometido por la salvación del equipo tras la temporada 2017-18.



Pese a esta información, en el sitio web de la Liga MX aún no se refleja el registro de los refuerzos del club para el torneo que arrancó anoche, lo que se daría una vez que esté listo el trámite de los pagos.