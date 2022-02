Y ahora, a través del programa Chisme No Like expusieron unos audios en donde se escucha al también actor exigirle al periodista que supuestamente publicó la nota que se deshaga de la información o lo va a ir a buscar personalmente.

CIUDAD DE MÉXICO.- Arath de la Torre no está nada contento luego de que una revista de circulación nacional expusiera que el conductor había intentando conquistar a la novia de su compañero Julio Alegría cuando ambos coincidieron en El Tenorio Cómico en 2021.

"Atentas contra una familia cabrón, o sea ya no soy el pendejete de 'Soñadoras', me oíste. Soy un hijo de la chingada ahorita cabrón, y quien se mete conmigo y perjudica por un lado a mi familia o mi reputación no lo voy a permitir cabrón, eh", se escucha decir al también comediante.

Un segundo audio se filtró en donde Arath amenaza al periodista por la nota que publicó.

"No sé cómo le vas a hacer para borrarlos cabrón porque si no te voy a ir a buscar personalmente cabrón, ahora sí".