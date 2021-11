´Ya no queremos más sufrimiento por el Covid´, dice alcalde de Madero

Entrevistado al término de la entrega de uniformes para alumnos de nivel básico, el munícipe señaló que tan sólo en Madero se tiene vacunado al 70 por ciento de la población, esperando que para el próximo año ya se tenga un cien por ciento.

"Si ya estamos de salida, pues cuiden a sus hijas, hijos, jóvenes y a sus seres queridos de los contagios, porque hay a quienes no les da y hay otros que desgraciadamente se nos adelantan, entonces, no hay que bajar la guardia porque ya no queremos más sufrimiento", exhortó.