Ya más tranquilo tras el escándalo

"Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho no sé por qué, supongo yo que, como no tiene forma de probar que alguna vez tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada, mientras ella no ratifique no pasa nada, yo estoy tranquilo.

"De mi parte no tengo nada que decir (a Frida). No ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, supongo yo que a lo mejor está mejor ahora que antes", afirmó Enrique.

Aprovechó para desmentir el que, supuestamente, le hayan ofrecido dinero a la modelo para desistir de la denuncia y demanda, como según publicó una revista de circulación nacional.

"No es cierto, es una revista bastante difícil de entender.

"Si ella (Frida) presenta alguna acusación, tendrá que probarla, la gente que te acusa de algo, que lo pruebe, pero en este caso como no existe pues no tiene forma (la acusación)", aseguró tras negar que quiera llegar a un acuerdo con su familiar para solucionar las cosas.

Y, respecto al reciente deceso de Natasha, hija de Pablo Moctezuma y, a su vez, media hermana de Frida Sofía, Enrique comentó.

"El karma es el karma", enfatizó.