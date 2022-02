Ya le dio el anillo: Manelyk se lo regresa a Jawy

De esta forma, dicha joya se convirtió en un elemento polémico, pues al principio Mane bromeó diciendo que había empeñado el anillo, pero "Jawy" reveló que ya lo tenía de nuevo entre sus manos y se dijo agradecido por recibir el dinero que daba por perdido.

"Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡qué bueno! porque ahí tengo una buena lanita que se iba a perder. Una mujer nunca sabe cuánto vale un anillo, además del valor sentimental que representa", expresó.

En septiembre de 2021, Mane hizo una broma acerca del destino de su anillo de compromiso, que en ese momento aún poseía: "(Está) Guardado. Empeñado, mi amor. No, no, no, guardado", comentó.

El exintegrante de "AcaShore" explicó que para él "los regalos que se dan dentro de la relación ahí se quedan, pero en cuanto al anillo de compromiso, si ya no lo quieres, pues lo devuelves".