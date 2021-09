Ya hay cartel oficial del festival Corona Capital

En Twitter se puede leer comentarios que sugieren que los grupos que llegarán en esta edición, luego de un año en el que se tuvo que cancelar por el confinamiento, son aburridos, pero esto ayudará a que no asista tanta gente.

CIUDAD DE MÉXICO , septiembre 13 .- Con fechas del 20 y 21 de noviembre en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez , el encuentro de música tiene entre sus artistas principales a Tame Impala , Twenty One Pilots , Disclosure y Rüfüs Du Sol a lo largo de sus dos días, sin embargo al continuar el país en pandemia, por el Covid-19, las respuestas de los usuarios en redes sociales son diversas.

"Bueno, al menos con este line UP tan de flojera no estarán al full, no se van a morir tantas personas", se lee en un comentario.

"Oye, Corona Capital, no deberían de tener como requisito las dos vacunas para todos los que asistan? Creo que sería algo bueno para México", señala otro usuario.

La preventa para el festival se realizará los próximos 16 y 17 de septiembre y de hecho, en la página oficial del festival sí se especifican las medidas que tomarán de acuerdo a protocolos para eventos masivos que incluyen además del boleto e identificación oficial una constancia de vacunación completa ya sea emitida por una autoridad mexicana o extranjera.

En caso de no tenerla, las autoridades del evento solicitarán una prueba de Covid-19 negativa, de laboratorio privado autorizado, sin importar la edad del asistente. El test puede ser PCR o de antígenos, con una antigüedad máxima de 72 horas antes del show.

La toma de temperatura será vital a la entrada, pues según especifican aquellos que presenten temperatura alta no podrán entrar, además se pide que la gente utilice cubrebocas todo el tiempo, mismo que sólo podrán quitarse para consumo de alimentos o bebidas.

Aunque este tipo de eventos reciben miles de asistentes, de acuerdo con la información del Corona Capital se buscará mantener sana distancia en área de comida y baños, y se pedirá al público que únicamente interactúe con sus compañeros.

En redes sociales, los comentarios de los usuarios se han polarizado, pues hay quienes apoyan la realización del show, del mismo modo que también aquellos que se muestran escépticos en cuanto a los protocolos que tendrá México, lo cual ha desatado memes.