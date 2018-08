YA ENTRENA ´EL DUVA´

Ciudad de México

Una lesión en el ojo izquierdo impidió a Germán Sánchez participar en sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe de manera consecutiva.

El medallista olímpico en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, afirmó que entrena con intensidad para regresar a las competencias lo más antes posible.

"Estas circunstancias son las que me están dando fuerzas para regresar mejor que nunca. La lesión que tuve fue por exceso de confianza. Me sentía tan bien que quise hacer algo mejor y ahí fue cuando vino el golpe, pero tengo más claro lo que quiero y eso me motiva mucho", señaló el "Duva", quien espera estar de vuelta en el trampolín para el selectivo rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Germán manifestó que este tipo de accidentes no lo harán perder la confianza, y que mucho menos dejará que su nivel se vea afectado en el futuro. "Me he levantado de peores cosas que este incidente y lo que más me ha forjado como deportista son estos malos momentos", dijo Sánchez, quien expuso que esas son las situaciones en las que uno se levanta y continúa luchando para volver en una mejor versión.

Según él, la actitud es la fuerza que lo ha llevado a ser uno de los mejores clavadistas del mundo.

"Soporté muchas críticas a lo largo de mi carrera", pero que a pesar de eso, sus familiares y amigos cercanos lo han puesto en su lugar y lo ayudaron a reconfortar su vida.

El "Duva" confesó que resintió su baja en la justa regional, cuando vio por televisión la ceremonia de inauguración. "Me dije, pude haber estado ahí, pero a fin de cuentas, sabía que no iba a estar desde que tomé la decisión de priorizar mi recuperación. Pese a eso estuve al pendiente de los resultados de mis compañeros", señaló el campeón panamericano en Guadalajara 2011.