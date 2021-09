Windows 11 llegará el 5 de octubre

Windows 11 llega en etapas

Microsoft señaló que tiene planeado que Windows 11 llegue a los usuarios por etapas, ya que se debe tener en cuenta diversos factores como "elegibilidad del hardware, métricas de confiabilidad, antigüedad del dispositivo entre otros elementos que podrían impactar en la experiencia de usuario", indicó Aaron Woodman, gerente general de Marketing de Windows.

"Después de los aprendizajes de Windows 10, queremos asegurarnos de brindarle la mejor experiencia posible, por lo que los nuevos dispositivos elegibles se les ofrecerá la actualización primero. Luego, la actualización se implementará en los dispositivos en el mercado basados en modelos de inteligencia", señaló Woodman.

De acuerdo con lo señalado por Microsoft, se espera que todos los equipos de cómputo elegibles reciban una notificación de actualización a Windows 11 a mediados de 2022. "Windows es más que un sistema operativo; es donde nos conectamos con la gente, es donde aprendemos, trabajamos y jugamos", dijo Woodman.

Marcas compatibles con Windows 11

Varios fabricantes de dispositivos cuentan con dispositivos elegibles para alojar a Windows 11, dentro de los que se encuentran Acer, Asus, Dell, Samsung y Lenovo.

En las PCs con Windows 10 existentes, la herramienta Windows Update será la encargada de informar a sus propietarios cuándo la actualización para Windows 11 esté disponible.

De igual manera, Woodman señaló que Microsoft relanzará próximamente la aplicación PC Health Check, con el objetivo de que los propietarios actuales de PC con Windows, puedan verificar si su dispositivo es capaz de ejecutar Windows 11.

Se agregarán funciones en el futuro

A pesar de que Windows 11 está programado para salir al mercado el próximo 5 de octubre, no todas sus funciones estarán disponibles. Microsoft anunció que Windows 11 contará con aplicaciones de Android en asociación con Amazon e Intel, sin embargo dicha función no estará disponible el día del lanzamiento.

No obstante, una vista previa de las aplicaciones de Android en Windows 11 estará disponible para Windows Insiders en los próximos meses, lo que sugiere que probablemente no serán lanzadas para todos los usuarios sino hasta 2022.

Requisitos mínimos de Windows 11

Microsoft aclaró los requisitos mínimos de Windows 11 la semana pasada:

Para instalar Windows 11, es necesario que el dispositivo cuente con un procesador de 1 GHz de 64 bits con dos o más núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y un chip TPM 1.2.

Ahora bien, para quienes no cuenten con estas características Microsoft liberará otra opción compatible, no obstante, no contará con ninguna actualización de sistema ni de seguridad.

Presentado en junio, Windows 11 brinda un aspecto gráfico más elegante en relación con sus versiones predecesoras.

Entre sus novedades se incluye una renovación de diseños para ajustar aplicaciones a la pantalla, widgets más detallados, una Microsoft Store mejorada y soporte para aplicaciones de Android.