Will Smith se ausentará de 'Escuadrón Suicida 2'

Los Ángeles, Estados Unidos.

Will Smith, uno de los protagonistas de Escuadrón Suicida, no estará en la secuela de la cinta de antihéroes que prepara el cineasta James Gunn, informó Variety.



Los problemas de agenda del actor serían el motivo por el que el actor decidiera no interpretar de nuevo al asesino a sueldo Deadshot.



Se tiene contemplado que la cinta se estrene en 2021, y no será una secuela, sino una nueva mirada al equipo de villanos.



Smith estrenará en mayo la nueva versión de Aladdin, y lanzará en 2020 Bad Boys for Life, tercera entrega de la saga de comedia y acción Bad Boys que protagoniza junto a Martin Lawrence.