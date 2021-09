Vuelven a la música

NUEVO PROYECTO

Además el primer tema de este nuevo proyecto se liberó para dar una probada a los fans del sonido que prevalecerá en los nuevos temas. El nombre del sencillo es "If You Say the World" y ya está disponible en YouTube. La idea es que el álbum completo salga a la luz el 5 de noviembre.

Del álbum con el que celebran 21 años se desprenden temas emblemáticos como "The National Anthem" y "Everything in Its Right Place", además fue considerado uno de Los 100 mejores álbumes de la década por la revista "Rolling Stone".

En la edición especial se incluirán los tres discos, tanto los conmemorativos como el nuevo material así como un par de libros de arte creados por Stanley Donwood, escritor y artista inglés que ha diseñado las portadas de la banda desde 1994, en colaboración con Thom Yorke, vocalista y compositor principal de la agrupación.

El lanzamiento trae consigo toda clase de formatos entre los que se incluyen un CD, LP y hasta un cassette (sólo cinco mil copias realizadas) con librillo de 36 páginas.