Vuelve a 'rugir'

"Ha sido un milagro seguir vivo. Le doy gracias a Dios, a Cristo y a todo el personal sanitario que ha hecho que hoy esté aquí y así de bien". José Luis Rodríguez, cantante

Madrid, España

Lo han dado por muerto en varias ocasiones, pero a José Luis Rodríguez, popularmente conocido como "El Puma", no le vence ni una fibrosis pulmonar. Fue por esta enfermedad por lo que se retiró de los escenarios hace ya tres años y por lo que en 2017 fue sometido a un doble trasplante de pulmón, pero su fuerza incansable y su pasión por la música han hecho que vuelva con más ganas que nunca. También por deseo divino, como él mismo subraya.

El próximo mes de mayo el cantante ofrecerá su primer concierto en Miami después de este tiempo retirado de manera obligada.

"Al principio ni me salía la voz. Era difícil y me costó mucho aceptarlo, pero sabía que era cuestión de tiempo y mucho trabajo". Y es que para el intérprete de "Culpable soy yo" rendirse no entraba en sus planes. Al menos eso dicen de él quienes lo conocen, que aseguran que "cantar es su vida" y que gracias a sus "nuevecitos pulmones", la ha recuperado. Sus nuevos órganos le hacen funcionar al 80%, pero sus constantes y diarios ejercicios para recuperar la capacidad pulmonar van dando sus frutos.

SU FAMILIA HA SIDO SU PRINCIPAL APOYO

A su lado siempre han permanecido su esposa, la modelo cubana Carolina Pérez, con quien se casó hace 26 años y su hija Génesis, de 31 años. El intérprete asegura que ambas están igual de ilusionadas con su regreso, aunque no desaparece esa pizca de cautela y preocupación por su salud.

"Mi esposa no se ha separado de mI. Pasó a mi lado los dos meses que estuve ingresado, ha estado conmigo durante todo el proceso y va a seguir conmigo en esta nueva aventura, igual que mi hija Génesis, que está encantada", cuenta.

SE MANTIENE HERMÉTICO

No menciona, sin embargo, a sus otras dos hijas, Liliana y Lilibeth, fruto de su primer matrimonio con la artista venezolana Lila Morillo y de las cuales la segunda le ha mandado un duro mensaje a través de Instagram: "Papá... qué triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje, alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar. Nos dijiste que tuviste que escoger entre tu nueva familia y nosotras y habíamos perdido! [...] Hoy, por más que intentes pretender que no existo, te hablo y recuerdo... que tengo voz y no soy invisible", escribió Lilibeth Rodríguez Morillo el pasado jueves. Él, como siempre, se mantiene al margen del tema.

VIGENTE EN REDES SOCIALES

Tampoco habla de política, aunque en muchas de sus publicaciones en sus redes sociales muestra que es un claro opositor al venezolano Nicolás Maduro con varios post pidiendo libertad para su país natal. Hace ya unos años que se adentró en la era digital, admite que es él mismo quien las maneja y aunque entre Twitter e Instagram apenas suma 300 mil seguidores, a sus 76 años el artista se mueve como pez en el agua en las nuevas vías de comunicación.

HAY ´PUMA´ PARA RATO

Con 46 discos y 16 telenovelas en su haber, José Luis Rodríguez quiere seguir los pasos de dos grandes de la música española como Raphael o Camilo Sesto, quienes a sus 75 y 72 años, respectivamente, siguen llenando recintos cuando actúan.

Su calendario no espera menos, pues ya tiene programadas varias citas en las ciudades donde se enamoró de la música. El próximo 11 de mayo estrena su "Agradecido Tour" en Miami y también tiene cerradas actuaciones en Houston y Los Ángeles. Luego seguirá por Dallas, Nueva York, San Diego, Orlando y viajará a Colombia, a Barranquilla, la última ciudad donde actuó antes de retirarse en 2016 por su enfermedad pulmonar y donde se le vio con una botella de oxígeno sobre el escenario.

Tras varios conciertos en Latinoamérica dará el salto a Europa y actuará en España y otras importantes capitales como Milán, Londres o París. Además de esta extensa y emotiva gira, pronto también publicará un nuevo álbum.

"Estoy muy deseoso de volver. Es el anhelo de todo cantante cuando sale de este trance tan difícil. Ahora es el momento de compartir juntos todo lo que viene". concluyó.