Vuelve a las tablas

Así lo compartió el intérprete, quien aseguró que, para él, este proyecto es un sueño más por cumplir.

SUEÑO CUMPLIDO

"Siendo honestos, no sabía qué hacer después de El Rey León porque para mí fue el número uno. Cuando llegó (el productor teatral Alejandro) Gou y me dijo que tenía los derechos de José..., le dije: ´Me acabas de dar en mi punto débil´. Fue la primera obra que vi en mi vida, cuando salí de La Academia llegué a ver el musical con Lola Cortés y de ahí me enamoré del teatro, por esta obra.

"Al final, José es un soñador y yo soy un soñador. Es la obra que me hace soñar con el teatro, fue una obra que, cuando la vi, inmediatamente quise hacer el personaje principal", afirmó el cantante, en entrevista.

La preparación del personaje comenzará en noviembre, dijo.

A DISNEY

Además, la vida del ex académico llegará a Disney; esto, como parte de uno de los capítulos de la serie Mi Música, Mi Tierra, en la que exploran los éxitos y obstáculos de artistas internacionales.

Más de dos décadas después de haber dejado su natal Huamantla, Tlaxcala, el artista regresó a lugares estratégicos para contar en el audiovisual parte de su pasado.

"Recorre mi vida. Fuimos a mi escuela, mi primaria, la radio donde trabajé, mi casa, recorrimos todo Huamantla, mi tierra, y contamos de mis inicios en la música, mi carrera.

"Fue muy impresionante porque había lugares a los que yo no acudía desde hace más de 20 años, literal, desde que me vine a la Ciudad de México. Regresé a la prepa donde estudié y de la que salí para irme a La Academia y no volví nunca más; de hecho, terminé la preparatoria abierta porque me faltaban cuatro meses para graduarme. Revelo cosas que la gente no sabe", contó.

Según indicó, la serie de documentales se estrenará próximamente.

MÁS PROYECTOS

También, este viernes, Disney alojará el documental Guerra Tour, disponible en México.

Entre sus próximos proyectos está el de ser nuevamente investigador del programa ¿Quién Es La Máscara?, que comenzará el 10 de octubre, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.