Vuelve a la música

COMPONE SUS TEMAS

Durante la pandemia se dedicó a componer canciones y trabajar en su nuevo proyecto musical, donde canta regional mexicano a su manera. El primer sencillo es "Las Locuras Mías".

"Agarrarme de Pedro Infante fue un escudo protector, mi cobijita de Charlie Brown, porque me siento muy cómodo. No me costaba tanto trabajo imitarlo porque, guardando las dimensiones, tengo una tesitura parecida", dijo, en entrevista virtual.

CREA SU ESTILO

"Pero cuando encontré esta canción empecé a encontrar mi propio estilo: ese era yo, no estaba imitando. Me costó muchos años; escucho mis grabaciones de antes, mis discos, y ese no era yo, estaba inseguro, aprendiendo. Ahorita todo fue un click".

Aunque ha brillado como actor, conductor, comediante y locutor, el protagonista de No Manches, Frida recuerda que la música fue su primera pasión. Comenzó a cantar con 5 años y aprendió a tocar guitarra a los 16, al llevar serenatas.

DOS DISCOS

Con dos álbumes, El Gori Gori y Me Enamoré de Ti, se percató de las críticas cuando lanzó canciones luego de Como Caído del Cielo, mismas que lo limitaron por un tiempo.

"Nunca había invertido en la música por la inseguridad de que me iban a juzgar. He grabado más de 70 (canciones), he compuesto 27, no es casualidad que cante, los momentos llegan cuando uno los persigue.

"En redes sociales te dicen que no eres cantante ni actor, y he tratado de acallar todas esas voces y escuchar la intuición, el alfabeto de Dios. Me siento pleno, ahora no me importa que me critiquen porque estoy haciendo lo que quiere mi alma".

Chaparro ya cuenta con 13 temas que combinan mariachi, ranchero y con acordeón, banda sinaloense y sierreño.

HOY LLEGA

"Las Locuras Mías", que estrena hoy viernes, integra mariachi, vallenato y el urbano de Joey Montana ("Picky"), que refleja su sentir a sus 46 años.

"Retrata muy bien lo que es Omar Chaparro porque es una canción romántica, con una propuesta al amor, que dice ´¿qué tal si te enamoras de las locuras mías?´. Es una canción que yo le hubiera compuesto a mi esposa cuando la conocí", añadió.

Para el 2022 sueña con una gira en la que añadiría un homenaje a Infante.

RETO DE PESO

Chaparro nunca había llegado a pesar 74 kilos, como compartió en redes sociales. También tiene el cabello largo y se ha dejado canas, pero no por descuido, sino de cara a la filmación de The Wingwalker.

"El director quería que subiera 20 kilos, de eso subí hace dos semanas el avance a redes, pero platiqué con mi nutriólogo y me dijo que subir 20 kilos para octubre era muy poco tiempo.

"Me pidió hacerme análisis y me dijo que hay riesgo de diabetes, de un infarto, entonces platicamos con el director. Lo que él quería es que me viera muy diferente, así que revertimos el proceso: ahora, en vez de subir 20 debo bajar 15. Hace dos semanas ya bajé cinco".

En la ópera prima de Alonso Álvarez, Chaparro interpretará a un viudo, cuya esposa murió por problemas del corazón, que le heredó a su hija. Para salvarla, requiere un trasplante urgente, pero el día que consiguen donante él descubre que no es ciudadano estadounidense y termina deportado. Su misión es regresar para terminar trámites y salvar a su hija.