Volverá Denzel Washington a Broadway

Cd. de México.- Denzel Washington regresará a los escenarios de Broadway en la primavera de 2018 para protagonizar The Iceman Cometh, de Eugene O'Neill.



Washington ha tenido exitosas temporadas en Broadway, En 2010 protagonizó Fences y en 2014 actúo en A Raisin in the Sun, en las cuales recibió buenas críticas.



El actor ganó el Tony por Fences y repitió su papel en la adaptación cinematográfica de 2016, por la que fue nominado al Óscar.



De acuerdo con el portal Variety, esta producción de The Iceman Cometh será dirigida por George C. Wolfe y producida por Scott Rudin.

La más reciente adaptación de la obra de O'Neill se montó en 1999 y contó con la actuación de Kevin Spacey en el papel de Hickey.



The Iceman Cometh comenzará oficialmente funciones el 26 de abril de 2018 en el Jacobs Theater.