Voltereta del Toluca en Mazatlán gracias al VAR

El Toluca aún batalla con su defensa pero anoche venció 2-1 al Mazatlán para ligar victorias, aunque necesitó de un polémico penalti que el silbante Óscar Macías pitó tras auxiliarse con el VAR.

Los Diablos Rojos vinieron de atrás para sacar el compromiso del Kraken, luego que se vieron abajo en el marcador desde el 28´, con anotación de Eduard Bello.

El conjunto escarlata jugó con uno más desde el 73´, tras la expulsión de Gonzalo Sosa, quien golpeó con el brazo a Haret Ortega, una falta que el árbitro Macías sancionó tras pasar por el VAR.

De esa misma manera señaló más tarde la pena máxima que Leo Fernández aprovechó, al 80´, para darle el triunfo al Toluca.

Los Diablos Rojos habían igualado con anotación de su capitán Alexis Canelo, al 67´, quien definió de media vuelta en el área, cuando el Mazatlán FC ya no conseguía siquiera tener el balón.

El Toluca llegó a 6 puntos para ponerse 5 de la tabla, mientras que el Mazatlán FC hilvanó descalabros, para seguir sin unidades, aunque tiene un compromiso pendiente.

De paso, los escarlatas ascendieron un puesto en la Tabla de Cocientes, al ponerse en el lugar 12 con 107 puntos, bajando al Querétaro, que tiene 105, y alejándose del club mazatleco, que cuenta con 102 unidades.

SENTIRSE IMPORTANTE, LA DIFERENCIA EN TIGRES NO CONFIARON EN MÍ: LEO

Leo Fernández dejó a Tigres este mercado invernal luego de año y medio en el club y regresó a Toluca para comenzar a destacar desde la Jornada 1, lo que atribuyó a la confianza que tienen en él en el cuadro mexiquense. "En Toluca sí se vio que desde un primer momento se confió en uno y en Tigres no tanto y si no hacía algo fuera de lo común no era tenido en cuenta y eso llevó a que no tuviera tantos minutos, son situaciones que se dan y que dejan aprendizajes y enseñanzas para seguir creciendo", dijo.