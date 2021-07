Volcán entra en erupción en Congo; no se reportan víctimas

Hubo reportes de que la erupción del sábado, sin importar de cuál de los dos volcanes proviene, había bloqueado una carretera que conecta Goma con la ciudad de Beni. De momento no hay reportes de víctimas.

Chiraba dijo a The Associated Press que la lava del Nyamulagira usualmente fluye en dirección del Parque Nacional de Virunga, no hacia Goma.