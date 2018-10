Vladimir Putin llama "bastardo" y "traidor" a ex espía ruso

Moscú, Rusia.

Esta es la primera vez que el Presidente ruso condena directamente a Serguei Skripal, quien pasó semanas hospitalizado con su hija, luego de que ambos fueron envenenados en la ciudad de Salisbury en marzo.

Gran Bretaña acusa a Rusia del ataque, pero Moscú ha negado su involucramiento.



A una pregunta sobre las sanciones a Rusia desatadas por el ataque, Putin dijo que el ex espía era "simplemente escoria" que traicionó a su país.



Reiteró la afirmación de que su gobierno no tuvo nada que ver con el envenenamiento.



Dijo que el ex agente no le interesaba al Kremlin desde que fue enjuiciado en Rusia y enviado a Inglaterra en un intercambio de espías en 2010.