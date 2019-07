Viviana Rivero escribe en tiempo real con Google Docs

CIUDAD DE MÉXICO.

Google Docs es una herramienta que permite la colaboración entre varios miembros de una organización para desarrollar una tarea de manera conjunta, pero la escritora argentina Viviana Rivero utilizó la plataforma como una ventana para que sus lectores observaran en tiempo real el desarrollo de su última obra.

¿Has leído un libro y has querido adentrarte en la cabeza del autor? Bajo esta dinámica, los lectores lo hicieron posible. Cada uno de ellos fue testigo del proceso creativo de Viviana: pudieron ver la inspiración de la autora, lo que eliminaba del texto, sus correcciones y el proceso completo de desarrollo de su texto.

Durante cinco sesiones, la escritora compartió el proceso íntimo de escritura con sus lectores. El relato que Viviana escribió en vivo forma parte del libro Zafiros en la piel, que se publicó a finales del año pasado.

Este nuevo formato para contar historias y compartirlas permitió que las ventas del libro se incrementaran 170% y la difusión en medios fue 100 veces mayor en relación a la inversión promedio en publicidad.

Además, esta campaña se hizo acreedora de un León de bronce en el Festival Internacional de Cannes Lions. El festival premió a la editorial Planeta, a Google y la agencia Only If.