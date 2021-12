Viven los Polinesios una gran aventura en su regreso a los escenarios

De acuerdo a los organizadores, 6 mil asistentes se dieron cita en el primero de los dos shows que ofrecieron los hermanos Rafa, Karen y Leslie Velázquez Espinosa en el recinto ubicado en el Parque Fundidora.

La mayoría fueron menores de edad y adolescentes que estallaron en gritos con los creadores de contenido que este año festejaron su primera década como influencers.

A partir de las 16:12 horas el público tuvo acceso al mundo virtual polinesio que los hermanos Velázquez Espinosa trajeron a la Ciudad como parte de su gira JUMP World Tour.

MILLONES DE SEGUIDORES

Como creadores de contenido los jóvenes son un éxito y sus 25 millones de seguidores en su canal de YouTube los avalan, pero como cantantes los hermanos todavía están muy verdes porque les falta pulirse en lo vocal.

Pero los fans polinesios aplaudieron cada movimiento de sus estrellas, así como sus canciones que presentaron apoyados con pistas musicales y playback.

Para lucir sus coreografías, contaron con un grupo de 10 bailarines que le inyectaron ritmo al concierto.

Los youtubers pusieron a bailar y cantar a los regios con sus temas "Adicto a Volar", "Despertar", "Más de lo que un Día Soñé" y "Put Your Money".

Como si fuera de otra galaxia, el show que se dividió en dos actos, incluyó los temas "Gracias", "Libertad", "The Future Is Now", "Gravedad", "Leyenda" y cerró su universo virtual con el tema "Festival" minutos antes de las 18:00 horas.