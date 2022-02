Vive ´Tata´ un calvario

La Selección Mexicana no tiene a Raúl Jiménez en plenitud física y sí a Rogelio Funes Mori en una de sus peores versiones como delantero; no tiene la garantía en la dirección técnica pero sí el ruido que ya genera el nombre de Miguel Herrera; no tiene en buen nivel a los llamados "europeos" y sí a 3 jugadores de baja por lesión o suspensión, no tiene el liderato del Octagonal al alcance y sí a Panamá respirándole en la nuca con la amenaza de ir a la zona de Repesca.

Gerardo Martino dijo hace casi 3 años, cuando arrancaba su luna de miel con México, que ya llegarían las "puteadas". Ese momento llegó.

EN PELIGRO

Un "Aztecazo" más y la Selección Mexicana caerá a zona de Repesca.

El Tricolor aventajaba por 6 puntos (14 contra 8) a Panamá a principios de noviembre. Ahora los canaleros acortaron distancia con sus 17 unidades, solo una menos que el Tri, que es tercero del Octagonal.

El único consuelo es que los panameños arribaron a México con 3 bajas en la defensa: Andrés Andrade (esguince), Harold Cummings (tirón) y Azmahar Ariano (fractura de clavícula).

FUNES MORI

Rogelio Funes Mori, quien sería la solución a la ausencia de Raúl Jiménez y a la determinación técnica de no convocar a Javier Hernández, suma un gol en sus 433 minutos en la Eliminatoria Mundialista.

Fue abucheado en el juego anterior, contra Costa Rica.

El "Mellizo" casi siempre desaparece en partidos clave.

Su único gol en el Octagonal, contra Honduras, se produjo después de que le dedicaran una silbatina a su ingreso.

EUROPEOS SIN RITMO

Héctor Herrera fue vapuleado por la opinión pública.

El futbolista del Atlético de Madrid es uno de los seleccionados procedentes de Europa con un nivel paupérrimo. Ha recibido más críticas que Andrés Guardado, Néstor Araujo o Jesús Manuel Corona, y eso ya es decir.

Érick Gutiérrez, del PSV, y Johan Vásquez, del Genoa, ni siquiera tuvieron minutos en los partidos contra Jamaica y Costa Rica.

LAS BAJAS

El central por izquierda, Héctor Moreno, tiene ya la mente puesta en el Mundial de Clubes al causar baja por acumulación de amarillas, mismo caso que tiene fuera a Luis Rodríguez.

Jorge Sánchez fue el primer soldado en caer, por lesión de ligamentos.

Osvaldo Rodríguez apenas se reincorporó al equipo tras quedarse varado en Jamaica.

LA AFICIÓN

Los "incondicionales" no lo son tanto: ya gritaron "Fuera Tata".

La expresión que les dio dolores de cabeza a Bora Milutinovic, José Manuel de la Torre y Juan Carlos Osorio, entre otros, fue dedicada a Gerardo Martino el pasado domingo contra Costa Rica.

El técnico aún paga los pecados de 2021: las 3 caídas contra Estados Unidos, dos en Finales y una en Eliminatoria. Del año anterior a la fecha, el "Tata" suma 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas en partidos oficiales.

LA SOMBRA DEL ´PIOJO´

El pasado 19 de noviembre, San Cadilla publicó que si bien la FMF no tenía plan "B" por si Gerardo Martino fallaba, en caso de requerirse un "bomberazo", el candidato favorito era Miguel Herrera.

Ahora el "Piojo" suena en todos lados como posible sustituto por si el panorama se complica.

Hace una semana, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, depositó su confianza en el "Tata", pero no garantizó que terminaría el Octagonal.

Buscará Canadá ´robarse´ a Marcelo

Canadá aprovecha su gran momento rumbo a la Copa del Mundo para tratar de seducir a Marcelo Flores y arrebatarlo a la Selección Mexicana.

Los de la Hoja de Maple marchan invictos y son punteros del Octagonal, con 22 puntos, y tienen pie y medio en Qatar. México, en contraste, es tercero con 18 unidades y carga con múltiples críticas por su funcionamiento. Quizá por ello el técnico John Herdman habló del caso del juvenil del Arsenal Sub 23.

"Tenemos estrellas ahora, jóvenes estrellas que estarán aquí por una generación larga.

"Hay jugadores como Marcelo Flores que puede ver el juego de hoy y preguntarse si desea jugar para México o Canadá", expresó el DT luego del triunfo sobre Estados Unidos.

Canadá triunfó pese a la baja de Alphonso Davies, del Bayern Múnich.

"Eso es lo que hemos comenzado a provocar alrededor del mundo con estos jugadores de doble pasaporte", dijo.

Flores se concentra con el Tricolor Sub 20 que enfrenta a Costa Rica en las instalaciones de la FMF.