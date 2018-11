Vive Ever del cazo y el cerdo. Historias de vida y más

Para poder hacer este negocio me puse ahorrar, y compré mi equipo poco a poquito, no fue todo de la noche a la mañana, le doy muchas gracias a mi esposa porque me impulsó y me dio el ánimo y las fuerza para iniciar este negocio . Ever Cárdenas, originario de Veracruz, residente de Nuevo Progreso.

Ever Cárdenas de 35 años de edad es originario de Veracruz, pero ahora radica en la Villa de Nuevo Progreso, salió de su lugar de origen en busca de nuevas aventuras cuando contaba con tan solo 16 años de edad, en ese entonces el aprendió a preparar carnitas de cerdo, tripa y bofe, llegando a la Villa su primer trabajo fue precisamente en una carnicería en donde perfeccionó su técnica en el arte de las carnitas.

Río Bravo, Tam.-

Poco tiempo después conoce a quien es ahora el amor de su vida, Cristina Ruiz, deciden casarse, tiene 2 hijos a quienes cuidan y aman, de pronto Ever, pierde su trabajo, empieza a vender ropa usada, le parece buen negocio porque de ahí salía para bien comer, pero hacía falta algo más, entonces sus esposa le aconseja que ponga su negocio de lo que mejor sabe hacer, si, las carnitas, pero éste fue muy decidioso, así que hace un año, con el impulso de su mujer, emprendió "Carnitas, los originales Cárdenas" y se ubicó en un pequeño terreno frente a la delegación de Nuevo Progreso, es tanto la fama de su sazón, que gente del vecino país lo buscan, gustan de comer ahí y llevar a E.U.

Ever reconoce que si la ha ido bien es porque le ha echado muchas ganas, pues se levanta muy temprano a trabajar:

"Desde muy temprano empezamos a hacer el corte de la carne, ponemos la manteca, el mechón, todo el equipo, ya estando todo preparado, aproximadamente las carnitas se tardan 3 horas para que ya queden en su punto, en otro cazo ponemos las tripas y el bofe y esas tardan en cocerse como 2 horas, hacemos las salsas y las tostadas, desde muy temprano empiezan a llegar los clientes, lo que más se nos vende son las carnitas de puerco, todo tiene su chiste, no es nada más de venir y echar la carne, todo tiene un proceso", contó.

Asimismo añadió:

"Para poder hacer este negocio me puse ahorrar, y compré mi equipo poco a poquito, no fue todo de la noche a la mañana, le doy muchas gracias a mi esposa porque me impulsó y me dio el ánimo y las fuerza para iniciar este negocio que nos ha dado muchas satisfacciones, y les digo a las persona que quieran poner un negocio en la Villa, échenle muchas ganas, no se desesperen, porque las ganancias no se van a ver de la noche a la mañana, deben tener mucha paciencia, y si es de comida el negocio que van a emprender, procuren tener un buen sazón, porque te podrán comprar lo que vendes una vez, pero si no les gusta lo que haces ya no te van a comprar, es por eso que si van a hacer algo, deben hacerlo bien, pero sobre todo al cliente deben tratarlo muy bien, todo es posible a la medida que trabajes para conseguir tus sueños", expresó.