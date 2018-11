Vislumbra Osorio debut con Paraguay

Asunción, Paraguay.

El timonel colombiano ganó notoriedad al frente de la Selección Mexicana en el pasado Mundial en Rusia tras la victoria sobre Alemania. A la larga el Tri fue eliminado en Octavos por Brasil



Osorio, que no descarta hacerse cargo de la Selección de su país, fue presentado 7 de septiembre en Asunción como técnico de Paraguay.



El colombiano difundió este lunes, a través de la cuenta de Twitter de la Asociación Paraguaya, la lista de 24 futbolistas convocados para el primer juego de preparación.



En la lista destacan los volantes que militan el la MLS: Héctor Villalba (Atlanta United), Cristhian Paredes (Portland Timbers), Alejandro Romero (New York Red Bulls) y Miguel Almirón (Atlanta United).



Además fueron llamados los porteros Antony Silva (Cerro Porteño), Alfredo Aguilar (Olimpia) y Santiago Rojas (Nacional).



Los defensores son Fabián Balbuena (West Ham), Junior Alonso (Celta), Bruno Valdez (América), Lorenzo Melgarejo (Spartak de Moscú), Juan Patiño (Olimpia), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño), Omar Alderete (Huracán, Argentina) y Juan Escobar (Cerro Porteño).



Mediocampistas: Richard Ortiz (Olimpia), Blas Cáceres (General Díaz), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Celso Ortiz (Monterrey) y Cecilio Domínguez (América).



La lista la completan los atacantes Ángel Romero (Corinthians), Derlis González (Santos), Antonio Sanabria (Real Betis) y Federico Santander (Bologna).



Paraguay no asistió a los dos últimos Mundiales en Brasil 2014 y Rusia 2018.