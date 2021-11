Visita Gobernador Parroquia de la Inmaculada Concepción en Mier

Cd. Mier, Tam.- Durante su gira por la frontera chica donde inauguró varias obras de infraestructura y vialidad, el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también se dio tiempo para visitar y admirar la arquitectura de la icónica Parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción que se encuentra ubicada en pleno corazón de este Pueblo Mágico.

"Déjenme decirles que nos platican que esta Iglesia se empezó a construir en 1756 y se concluyó en 1767, ahora tenemos una disputa, porque nos dicen en Palmilla que su Iglesia fue la primera que se construyó en Tamaulipas, habla de 1776, pero también nuestros amigos de Tula dicen que no, que fue primero la Iglesia de Tula antes que ninguna otra, así es que ahí les pido a los historiadores amigos que me están escuchando que nos ayuden a conocer la realidad y un poquito más de esta historia, porque por un lado dicen que tienen los documentos aquí en Cd. Mier, también hacen lo propio en Palmilla, y como yo no soy juez, vamos a poner a consideración de todos ustedes, a que nos ayuden a poder sacar la historia de nuestras Iglesias y saber cuál fue la primera Iglesia que se construyó aquí en Tamaulipas", refirió el Gobernador a través de un video.