Visita Café Tacvba albergue de migrantes

Cd. de México.

Los intérpretes de Eresvisitaron algunas carpas para saludar y manifestar su solidaridad con los centroamericanos.



"Meme" tomó la guitarra para tocar Olita del altamar, la cual fue interpretada por Rubén.



El cantante dijo que su asistencia era para darles la bienvenida a los migrantes.



"De alguna forma utilizar la atención que podamos tener en los medios para darle una bienvenida a todos los caminantes, deseando que estén cuidados, que estén protegidos y que lleguen con bien a su destino, a donde han decidido llegar", dijo.



En ese sentido, llamó a los mexicanos a evitar la xenofobia.



"También hablando a nuestros compatriotas para que abramos nuestros corazones y que les brindemos las facilidades para su camino.



"Que no surjan actitudes xenófobas, hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, porque todos somos migrantes", manifestó.



Después de media hora y de tomarse fotografías con algunos fans, ambos se retiraron del albergue.