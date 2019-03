VIRAL | Gana estadounidense la lotería 30 veces en un día

La estadounidense Deborah Brown ganó este lunes 30 veces la lotería con la misma combinación de números: 1-0-3-1. Esta residente de Richmond, capital del estado de Virginia, compró 30 boletos idénticos de la lotería Pick 4, una decisión que resultó del todo acertada, informa NBC News.

Brown inicialmente compró 20 boletos por valor de un dólar cada uno en una gasolinera del condado de Chesterfield.

