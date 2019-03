Viola a sus hijastras y lo exhiben en redes

Tampico, Tam.- Un sujeto joven fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia por el delito de abuso sexual en contra de dos menores de edad, sus hijastras, y además fue exhibido a través de las redes sociales a fin de que si lo llegaran a ver lo reporten ante las autoridades.

Diana "L", tía de las menores, informó que el sujeto vivía con su hermana en unión libre y procrearon una hija la cual tiene un año con 8 meses y, ya tenía dos más, una de 3 años y otra de 5, mismas que fueron víctimas de abuso sexual.

El sujeto responde al nombre de Luis Felipe "G" de 20 años, residente del municipio de Altamira, el cual tras verse descubierto se encuentra prófugo de la justicia.

La madre de las menores de nombre Dorely "L" accedió a denunciar a su cónyuge, por lo que Diana presentó la denuncia formal ante la Fiscalía Segunda de Investigación con número de expediente 081/2019.

En redes sociales Diana escribió: "Buenas tardes sé que este no es el propósito del grupo si molesta quito la publicación y si no ayúdenme compartiendo ya que para que no quede sin castigo; este hombre llamado Luis Felipe Garamendi García abusó sexualmente de mis sobrinas de 3 y 5 años el pasado 15 de febrero a las 5 de la mañana. Él intentó abusar nuevamente de la niña de 3 años lo cual nos dimos cuenta a tiempo y logramos impedirlo... La denuncia ese día ya estaba puesta en el Ministerio Público de Tampico llamamos a las autoridades para que se hicieran cargo, pero escapó y se encuentra prófugo. Aquí en Altamira lo han visto los hechos ocurrieron en la colonia Barandillas en Tampico. Si lo ven denúncielo por favor para que pague el daño que hizo".

Explican que ya tenían conocimiento que el sujeto estaba abusando de las niñas, por lo que las sometieron a estudios y se determinó que efectivamente habían sido abusadas.

La denuncia se interpuso, sin embargo se les recomendó no alertarlo mientras salía la orden de aprehensión.

Sin embargo el depravado intentó abusar nuevamente de la niña de tres años, pues por la madrugada se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente, siendo retenido por familiares y vecinos, sin embargo éste logró escapar sin que a la fecha se tenga conocimiento de su paradero.