Vigilará DPS carreteras

El Super Bowl LVI puede presentar a Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals, pero los verdaderos ganadores del juego serán aquellos que pongan la seguridad primero en sus planes para ver el gran juego. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) le recuerda al público que no importa cuáles sean sus planes para el Super Bowl, por favor disfrute de manera responsable.

DPS Troopers aumentará las patrullas durante todo el día el domingo 13 de febrero, desde las 12:01 a. m. hasta la medianoche, como parte de la iniciativa nacional CARE (Crash Awareness and Reduction Effort). Los patrulleros buscarán a los conductores que violan la ley, incluidos los que conducen a exceso de velocidad, los que conducen bajo la influencia y las personas que no usan el cinturón de seguridad.

DPS ofrece los siguientes consejos para el domingo del Super Bowl:

No bebas y manejes .

Si planea tener alcohol en un lugar que no sea su hogar, designe a otra persona para que lo lleve o tome un transporte alternativo.

Abróchense los cinturones a todos en el vehículo, es la ley.

Move Over or Slow Down para vehículos de la policía, bomberos, EMS, Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y grúas detenidos al costado de la carretera con las luces de emergencia activadas. Muestre la misma cortesía a los compañeros conductores que están detenidos.

Disminuya la velocidad , especialmente con mal tiempo, tráfico denso, áreas desconocidas o zonas de construcción.

Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles. La ley de Texas prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido. Además, si está utilizando un dispositivo de navegación o una aplicación, pídale a un pasajero que lo opere para que pueda mantener la vista en la carretera.

Si puede dirigirlo, límpielo . Si está involucrado en un choque sin lesiones y su vehículo se puede mover, despeje los carriles de tráfico. En algunas carreteras, si no mueve su vehículo cuando es seguro hacerlo, es ilegal.

No conduzca fatigado : deje suficiente tiempo para llegar a su destino.

Mantenga el número de asistencia en la carretera de Texas almacenado en su teléfono. Marque el 1-800-525-5555 para cualquier tipo de asistencia en carretera. El número también se puede encontrar en el reverso de las licencias de conducir de Texas.

Controle el clima y las condiciones de la carretera dondequiera que viaje. Para conocer las condiciones de las carreteras y los cierres en Texas, visite Drive Texas .

Además, el DPS les recuerda a todos que si observa un comportamiento o una actividad sospechosa, lo alentamos a informarlo a las fuerzas del orden mediante iWatchTexas . Se puede presentar un informe confidencial en línea , llamando al 1-844-643-2251 o a través de la aplicación móvil iWatchTexas.

La aplicación está disponible en iTunes y Google Play . Tenga en cuenta que el sistema no es para emergencias. Si una situación requiere una respuesta de emergencia, llame al 911 de inmediato.