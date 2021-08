Vigila Ayuntamiento medidas en Tianguis

El decreto marca una capacidad de instalación del cuarenta por ciento donde destaca que será ´Responsabilidad del Municipio del cumplimiento de esta capacidad´, así como una capacidad del treinta para visitantes, de jueves a domingo hasta las 18 horas, cada puesto deberá estar distanciado al menos 5 metros uno de otro y se prohíbe la venta a personas que no porten cubrebocas, que no se apliquen gel antibacterial y no guarden la sana distancia; sin embargo el pasado sábado, un día antes de la publicación del decreto vigente, se logró observar la desobediencia a estos protocolos.

"Hemos visto ambas caras de la moneda, hemos visto tianguis en los que a lo mejor nos ha tocado coincidir con ese tipo de temas, y también hemos tenido otros casos donde toda la gente está cumpliendo al pie de la letra", aclaró Saavedra Terán, "es un asunto donde todo mundo tiene que hacer equipo, nosotros como autoridades desde luego que, si hay que reforzar el tema y hay que recrudecer el trato, lo vamos a hacer en sin ningún problema".

El funcionario municipal destacó que el uso generalizado del cubrebocas permite mantener a raya la propagación de la COVID-19, "es la única manera con que podemos evitar que contagiemos a una persona en el caso de que estemos infectados del virus o que alguien vaya a contagiarnos, a contagiar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, a nuestra familia, vamos a revisar cada uno de los tianguis".