Vienen sorpresas musicales

La boyband surcoreana BTS anunció el lanzamiento de BTS, The Best, su nuevo álbum en japonés. La agrupación también dio a conocer el ´teaser´ de su nuevo sencillo "Film Out", el cual será tema de la próxima película Signal.

BTS, The Best saldrá a la luz el 16 de junio e incluirá su nuevo sencillo, así como la versión japonesa de algunas de sus canciones ya publicadas.