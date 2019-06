Viable el uniforme neutro en las escuelas: diputada

Cómo hubieran querido muchísimas mujeres usar pantalones y muchas cosas se pudieron haber evitado desde niñas si esto hubiera sido así desde antes . Olga Sosa Ruiz, diputada federal por el PES

Tampico, Tam.- El que exista equidad de género sobre la vestimenta de los alumnos de nivel básico es una buena opción que se toma en el centro del país, y que seguramente se habrá de replicar en el resto del país, pues así se eliminará el acoso hacia las niñas al usar pantalones, además de que estarán más cómodas.

La Diputada Federal por el Partido Encuentro Social, Olga Sosa Ruiz señaló que en caso de los niños que quieran usar falda, ya sería cuestión de los padres si lo permiten, asegurando que esta medida, es para favorecer a las niñas y jovencitas.

"Yo creo que para las mujeres será muy cómodo poder usar pantalón, viéndolo desde el lado de mujer, qué comodidad poder sentarse en el piso, correr brincar y además porque se dará mucho menos el acoso que se da desde temprana edad y ya los hombres que así lo decidan hay que respetarlo pero para las mujeres tengo que decirlo que es un gran paso", indicó.

Dijo, "cómo hubieran querido muchísimas mujeres usar pantalones y muchas cosas se pudieron haber evitado desde niñas si esto hubiera sido así desde antes".

Al referirse a que los hombres podrán también tomar la opción de usar falda en las escuelas, Olga Sosa dijo que allí sí fue muy desviado el tema pero consideró que debe respetarse tal determinación.

"El hombre que así lo decida y los padres que así lo permitan no está en nosotros juzgarlo... Yo creo que cada mente es un mundo, cada familia es un mundo, pero si lo veo desde perspectiva de género lo celebro", expuso.

Dejó en claro que lo que porte la persona no lo estereotipa o no lo encajona por quién es sino qué opinan de ella, "lo que en verdad marca a las personas son sus acciones, no su vestimenta".