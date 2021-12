Vergara los felicita y la afición lo ´revienta´

"Muchas felicidades por este campeonato @Chivas #Sub16 !!! Gracias por inyectar entusiasmo a nuestro proyecto de cantera y al futuro de nuestra institución", escribió el mandamás rojiblanco en sus redes sociales.

De inmediato, la afición del Guadalajara se le fue con todo al dueño del club, insistiendo en la falta de refuerzos y de buenos resultados que vive el conjunto dirigido por Marcelo Michel Leaño.

Comentarios como: "Señor donde está el dinero para los refuerzos que enserio no puede salir a dar la cara y poder informar que no tiene dinero para comprar jugadores por qué si no puede no vende al equipo la afición no se merece esto y más la de Guadalajara que va al estadio y uno que paga cable (sic)", "Tu deberás no tienes madre, y la sub17, sub20? Primer equipo? Sin refuerzos, renovando letrados, hoy chivas aspira a repechaje y ya ni a liguilla llegamos, eres lo peor que le ha pasado a este equipo, tú y tu padre (sic)", "Y que quieres que nos vayamos a la Minerva a festejar el título sub 16? Ridiculo. Anuncia refuerzos es lo que debes hacer (sic)", entre otras, llegaron como respuesta a la publicación de Vergara Zatarain.