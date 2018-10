Vendrá técnico del Tri con el 2019

El técnico del Tricolor se conocerá a finales de diciembre o principios de enero porque la Federación Mexicana de Futbol tenía contemplado un proceso de 6 meses para buscar al timonel idóneo.



"La decisión que estamos tomando, es la decisión que mejores cuentas nos entregue para Qatar, no es la decisión que por velocidad quiera tapar las críticas, por eso es un proceso verdaderamente estructurado a profundidad, estamos confiados de que el trabajo que se ha hecho es muy bueno y hasta que no se tenga firmado no se hará oficial", informó Yon de Luisa, presidente de la FMF.



"Estamos en un proceso que desde el análisis tiene su complejidad, pero desde que empezamos esto con el propio Guillermo Cantú, Denisse Te Close y Gerardo Torrado sabíamos que era el tiempo normal, natural para tomar la mejor decisión y que iba a ser de seis meses".



De Luisa reconoció que Ricardo Ferretti era uno de los candidatos y dijo que su negativa le dolió al grupo de análisis que estaba enfocándose en buscar el nuevo técnico de la Selección; reitero que están agradecidos con el timonel de Tigres.



Sobre los rivales que esperan tener a futuro para el Tri, que el área deportiva es quien siempre llevo en la mano para solicitar a los diferentes representativos, pero estos tendrán que adecuarse a los tiempos que se viven actualmente en las diferentes competencias.



Sobre el Tri Femenil, que fracasó en su búsqueda por clasificar al Mundial de Francia 2019, señaló que el informe de Roberto Medina ya se encuentra en la mesa del análisis y después de ello, Cantú, director de Selecciones, tomará decisiones, pero recalco que buscarán un proyecto a largo plazo.