Venden por más de 20 mil dólares muñeco de Bernie

Luego de que el senador por Vermont se hiciera viral en redes sociales por su vestimenta durante la investidura de Joe Biden, compuesta por unos extravagantes guantes marrones y un chaquetón verde oliva, Tobey King empezó a tejer. La mujer de Texas convirtió en un muñeco tejido la imagen en la que aparece el senador con los brazos y las piernas cruzados.

Se vendió por 20,300 dólares. Sí, leíste bien.

"Esto es increíble porque sabía que Bernie era tendencia debido a la imagen, y yo ya tenía un patrón y un muñeco de Bernie. Así que simplemente tomé eso y lo modifiqué superrápido", comentó King.

Pero recrear la imagen exacta de Sanders que cautivó al público le tomó a King unas siete horas de estar tejiendo, además del tiempo que ya había invertido en el diseño hace un año. Su atención a los detalles es evidente, debido a que logró realizar una copia exacta de los guantes tejidos de lana que acapararon la atención el día de la toma de posesión de Biden.

"Los guantes no son tan complicados, sólo es cuestión de cambiar el color, una puntada especial", dijo King.

En un principio, King, de 46 años, publicó unas fotografías del muñeco de 22 centímetros (9 pulgadas) de altura en su cuenta de Instagram, y recibió miles de "me gusta" y comentarios. El sábado, publicó el muñeco en eBay y se subastó por 20.300 dólares, que dijo serán donados a Meals on Wheels America. Su donación fue inspirada por Sanders, cuya campaña creó unas sudaderas con la imagen del meme plasmada en ellas y donó todas las ganancias a Meals on Wheels en Vermont.

"Este podría ser mi propósito, este es mi nuevo camino", dijo King. "Esta es una nueva forma de ayudar a la gente de una manera que nunca antes había podido hacer".

King, que vive en Corpus Christi, Texas, dijo que más de 30.000 personas compraron el patrón para tejer el muñeco de Sanders en su tienda en Etsy. Agregó que espera que Sanders apruebe sus esfuerzos.

"Realmente espero que él piense que esto es algo padre y que estoy haciendo algo bueno", señaló.