Vende el Verde amor muy caro.-morenista que va por QR

En su opinión, la alianza con el Verde debilita a Morena y lo mete en una dinámica donde, afirmó, sólo que quieren ganar elecciones sin pensar con quién. "Todas las diputaciones locales son para el Verde Ecologista, todas en las zonas turísticas y ninguna en la zona rural del estado, quieren estar donde está el dinero: Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, pero no Carrillo Puerto o Puerto Morelos, ahí no quiere estar el Verde ", describió Pech.

Morena, insisitó, está dispuesto a dar a PVEM el control de la administración estatal con tal de ganar la elección de junio próximo, sin medir las consecuencias. "El PVEM vende su amor muy caro, por eso pide todas las diputaciones importantes, y no estamos de acuerdo cómo quieren gobernar en Quintana Roo". Pech, quien el miércoles pasado informó que no apoyará la campaña de Mara Lezama, por considerar que no hay condiciones de unidad en Morena, se quejó de que a la dirigencia morenista solo le importa ganar sin considerar el desprestigio que genera aliarse con el Verde, en una entidad donde son conocidos negocios y escándalos de sus dirigentes. "Tenga o no la candidatura (con MC), me voy a dedicar en esta campaña a promover para el estado un proyecto viable, de buen gobierno, que es lo que quieren las personas de Quintana Roo", señala.

Decisión por 'dignidad' A sus 68 años, considera que ya tiene edad para tomar decisiones por "dignidad" y no para quedar bien.

Ex rector de la Universidad de Quintana Roo, Pech es dueño de un café en Cancún, donde se reúne la clase política del estado. Pech fue candidato a gobernador en 2016 y quedó en tercer lugar, luego dirigió Morena dos años, para ser candidato al Senado en 2018. Conocido como "El doctor Pech", el senador ha mantenido un bajo perfil y no tiene trabajo territorial en la entidad. Su deserción de Morena no impactaría en la candidatura de Mara Lezama, en cuanto a una eventual fuga de grupos sociales o ciudadanos cercanos a él. Con Palazuelos fuera de la competencia, se prevé que la contienda se centre entre la candidata de Morena-PVEM, Mara Lezama, que var arriba en las encuestas, y Laura Lyn Fernández, quien renunció al PVEM y abandera a la alianza PAN-PRD.