Vence en julio plazo para lograr 56 mdp

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y el Ayuntamiento de Victoria, tienen hasta el 31 de julio para lograr aterrizar recursos federales por hasta 56 millones de pesos para proyectos de rehabilitación de la red de agua potable, entre los cuales se halla un proyecto por 42 mdp para sectorización.

"El tema de los 56 millones de pesos que es uno de los financiamientos que se están consiguiendo ya pasó a la parte de que los diputados estuvieran de acuerdo", reveló el gerente general de Comapa, Humberto Calderón Zúñiga, "ese recurso tiene que llegar todavía a la Conagua en la Ciudad de México, la Conagua lo tiene que hacer llegar aquí a la delegación para que ya de ahí Gobierno del Estado a través de CEAT pueda ejercer ese recurso".

Actualmente el problema de abasto del agua afecta a 120 de las más de 400 colonias de la localidad, aproximadamente a una tercera parte de la capital del Estado, lo cual se traduce en alrededor de 40 mil usuarios.

"El proyecto principal es el de la sectorización, estamos hablando de 42 millones de pesos de los 56 millones, se habla de algunas líneas de agua potable, del tema de algunas bombas que se van a poner, algunas lagunas de oxidación, un proyecto ejecutivo, pero lo más fuerte es el proyecto de la sectorización", detalló el gerente de la Comapa victorense.

Actualmente el organismo operador del agua proporciona el servicio a las 120 colonias que carecen total o parcialmente del servicio con veinte camiones cisterna, no obstante, Calderón Zúñiga mencionó que esto resulta insuficiente para satisfacer la gran demanda, además que esta manera representa un costo adicional debido a que cada una de las pipas tiene un costo de mil 560 pesos diarios por concepto de renta, "la falta de agua en la red es uno de los principales problemas que tenemos, hemos visto esto que no ha llovido, que no tenemos agua en los pozos, en la Peñita, y esto es algo que nos está impactando seriamente", puntualizó.