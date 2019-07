Ven poca efectividad en redadas de EU

Cd. de México (20 julio 2019).-

Una semana después de que el Presidente Donald Trump ordenara una serie de redadas masivas contra familias migrantes, los resultados del operativo no se han materializado.



Defensores de migrantes afirmaron que no existe evidencia de la efectividad del operativo, el cual fue presumido como "exitoso" por parte del propio Trump.



Incluso, los expertos cuestionan si el Presidente mismo pudo haber obstaculizado los esfuerzos de las agencias migratorias al hablar públicamente de las redadas, informó el sitio The Hill.



"Creo que esta amenaza existe todavía, y no hay confianza en esta Administración", dijo Sergio González, subdirector del Centro de Migración del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).



"La gente todavía vive como si esto pudiera suceder en cualquier momento".



Las organizaciones de defensa de migrantes han instado a la población a resguardarse de las medidas de ICE y mantenerse vigilantes, advirtiendo que redadas mayores podrían ocurrir los próximos días, semanas o hasta meses.



Aunque las autoridades migratorias llevaron a cabo una serie de redadas en 10 ciudades con importante presencia de migrantes, el gran operativo de deportación que esperaban nunca llegó.



John Sandweg, quien se desempeñó como director interino de ICE en la Administración de Obama, aseguró que existía una expectativa irracional sobre el alcance de la operación.



Además, señaló que la agencia carece de los recursos para atacar todos los puntos rojos de migración ubicados por Trump a la vez.



"Esta operación nunca iba a ser lo que creo que los medios de comunicación, los defensores, y quizás lo que el Presidente pensaron que sería, lo que terminó siendo fue que miles de agentes patrullaran por las calles de EU", dijo Sandweg.



"Siempre iba (el operativo) a tener un perfil mucho más bajo del que creo que la gente se dio cuenta".



Sandwg afirmó que las operaciones de ICE "nunca" se hacen públicas con anticipación y señaló que Trump pudo poner en peligro la operación por sus comentarios.



"Es una seria preocupación, principalmente por razones de seguridad de los oficiales... y también porque está bastante bien documentado que la efectividad de estos operativos se disipa dramáticamente cuando se corre la voz sobre su inicio", dijo.



A medida que se acerca el 2020, la Administración Trump va convirtiendo la migración en un punto crítico de cara a las elecciones.



Trump continúa manejando el tema como un impulsor de partidarios, mientras que la bancada demócrata ve la crisis en la frontera como una catástrofe de derechos humanos.



Asimismo, el Mandatario ha defendido que el operativo fue exitoso y que ha sacado a miles de pandilleros violentos del país.