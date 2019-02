Vecino poncha llantas a vehículos de fiesteros en Monterrey

Monterrey, México.

Lo que era una fiesta para gozar y divertirse en honor al Amor y la Amistad se convirtió en un dolor de cabeza para varios invitados, quienes al salir vieron sus autos dañados, en la Colonia Nuevo Repueblo.



Según testigos, un vecino inconforme salió y reventó con un picahielos los neumáticos de cuatro vehículos estacionados sobre la calle Castelar.



Entre Sonora y Chiapas, cerca de las 23:30 horas, los invitados se dieron cuenta de la acción vandálica de uno de los habitantes de esa zona.



"Nos fregó una llanta de cada auto que estaba estacionado afuera de su casa, pero no hay un anuncio de exclusividad, no estaban causando problemas los autos", dijo Martín Ortiz, uno de los afectados.



De acuerdo con la información, una camioneta Honda CR-V, una pick up Toyota Hilux, un taxi Tsuru y otra camioneta tipo Van, fueron los vehículos dañados por el vecino incómodo, de quien no se proporcionaron datos.



Pese al descontento y el reporte de los afectados a sus aseguranzas, la fiesta continuó.