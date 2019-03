Ve Ricardo Monreal previsión errónea de Banxico

Cd. de México.- Para el senador Ricardo Monreal, la reducción de la expectativa de crecimiento económico de 1.7 a 1.1 por ciento para el 2019 es equivocada.

"Esas predicciones se van a equivocar porque el Gobierno mexicano, el Ejecutivo Federal está en un afán de establecer un crecimiento económico mayor", consideró el morenista.

El coordinador de Morena en la Cámara alta confió en que las medidas que ha impulsado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el plan de austeridad, el combate a la corrupción y al huachicoleo, y los planes de inversión suban la expectativa.

"No quiero hacerle al pitoniso, no me corresponde, pero estoy seguro de que impactará en la economía el combate a la corrupción. Todos tenemos un rango susceptible de equivocación.

"Yo creo que el Banco de México, respetándolo como institución, su predicción no va a ser certera en esta ocasión", dijo.

Por separado, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el nuevo Gobierno ya vio la realidad.

"El panorama que se ve es complejo, se hablaba por parte del Gobierno de un 4 por ciento de crecimiento, después se bajó a 2.5, después ya los especialistas hablan de 1.5 a 1, y ahora resulta que hay quien dice que no vamos a crecer.

"Yo creo que hay que poner las cosas como son, con todas sus palabras, con todas sus letras y hablar con honestidad para ver la realidad y entonces poder ver qué hacer para lograr ese crecimiento que se está planteando", apuntó.

Aseguró que no sólo el Banco de México está desesperanzado, sino también calificadoras y organismos internacionales.

"Entonces sí es de alarma, y creo que es consecuencia de algunas decisiones tomadas", agregó.

En ese mismo sentido se pronunció el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, quien consideró que las decisiones gubernamentales golpearán a la economía.

Recriminó que se esté "regalando" dinero, como dar 3 mil millones de pesos a empresas para que "chambeen" los jóvenes.

"Creo que es verdaderamente terrible cuando tú ves que la empresa es la única forma de bajar la pobreza, que tenga mucho menos apoyo para la empresa y mucho más apoyo para programas sociales, que, por cierto, el año pasado había 5 mil programas sociales, que ha sido la norma de los últimos 30 años, y no han servido para bajar el porcentaje de pobreza en el País, ojalá y que la empresa, junto con el Gobierno y la academia, puedan apoyar a bajar la pobreza extrema que nos lastima a todos", indicó.