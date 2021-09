Ve el ´Chicharito´ a LA Galaxy para campeón en MLS

"Yo sí creo y prefiero que me llamen un loco como siempre, estamos para ser campeones. Voy a tratar de ayudar a mis compañeros, no quiero decir que yo estoy bien y ellos mal, es lo opuesto, yo también aprendo de ellos y escucho y me inspiran, aquí se debe hacer una sinergia y todos creer.

"Hay una palabra como demencia, que me gusta, una palabra que la mencionaba mucho Kobe Bryant, que en paz descanse, debes trabajar de esa manera por tus sueños porque si no lo consigues valdrá la pena haberlo dado todo", dijo el delantero mexicano en conferencia de prensa virtual tras el partido", dijo.

"Chicharito" anotó en el 1-1 del Galaxy con el Houston Dynamo el miércoles. Los Ángeles marchan cuartos en la Conferencia del Oeste con 43 puntos, a tres del líder Sporting Kansas City .

"Es algo muy bonito (anotar) y desafortunadamente y tú y mucha gente en mi país lo han espichado porque no es un discurso, es la realidad, cambiaría ese gol por haber ganado", declaró.