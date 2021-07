Variante de virus provocaría una tercera ola de contagios

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Tras darse a conocer por parte del epidemiólogo, Hugo Salinas, que la variante Gamma del SARS-CoV-2 o B. 1.1.248, también denominada linaje P.1 y conocida coloquialmente como variante brasileña, ya circula en la frontera chica, el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. IX, Osvaldo Sáenz Cantú, expresó: "Los virus no pueden mutar si no se replican, las variantes no son más mortales, ni más letales, el problema es que se han adaptado para infectar a mucho más personas".

"Una variante es una mutación (cambio) que ocurre en el virus luego de un tiempo y mediante la evolución natural de la enfermedad, a medida que el virus infecta a las personas, tiene la oportunidad de replicar su genoma y, cada vez que lo hace, hay posibilidad de que se produzcan errores o mutaciones. Las variantes no son más mortales, ni más letales, el problema es que se han adaptado para infectar a mucho más personas", comentó.